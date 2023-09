LIVE Moto3 | GP Giappone 2023 in DIRETTA | trionfo di Masià | Toba secondo all’ultima curva

(Di domenica 24 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GP DI INDIA DI MOTOGP ALLE 7.40 E ALLE 12.00 09:40 GRAZIE PER AVERCI SEGUITO! RIMANETE CON NOI perché sta per partire la gara della Moto2! Prosegue lo spettacolo in India! BUON PROSEGUIMENTO DI GIORNATA 09:39 Ecco la classifica 1)2)3) Sasaki 4) Holgado 5) Alonso 6) Munoz 7) Rossi 8) Ortolà 9) Nepa 10) Rueda 11) Farioli 09:38 Vittoria importantissima erche adesso ha raggiunto Holgado in cima alla classifica piloti, con Sasakia una sola lunghezza di distanza! Prova titanica anche die del piccolo Veijer che si sarebbe meritato il podio. FINISCE COSI!!!! JUAME MASIA’ VINCE IL GP D’INDIA! ULTIMO GIRO: ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:46 GRAZIE PER AVERCI SEGUITO AMICI DI OA SPORT! RIMANETE CON NOI PERCHE’ STA PER COMINCIARE ANCHE LA ...

... Sprint Race MotoGP Ore 12.45: PaddockShow Ore 13.30: Talent Time Domenica 24 settembre Ore 7.40: warm up MotoGP Ore 8.00: MotoGP Rider Fan Parade Ore 8.30: PaddockOre 9.00: gara...... gli orari di oggi su Sky Sport Uno, sul canale 208 e in streaming su NOW : Ore 7.40: warm up MotoGP Ore 8: MotoGP Rider Fan Parade Ore 8.30: PaddockOre 9: garaOre 10: PaddockOre ...

LIVE Moto3, GP Giappone 2023 in DIRETTA: si infiamma la lotta per il Mondiale OA Sport

MotoGP, GP India: gli orari in tv Sky, TV8 e NOW GPOne.com

Jaume Masia vince il GP d'India, conquista il suo secondo successo stagionale nel Mondiale Moto3 e aggancia Daniel Holgado (4°) in vetta alla classifica iridata. Il pilota del team Leopard parte ...Il racconto in diretta del GP d'India, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di Moto3. Si corre sul Buddh International Circuit. Sono previsti 17 giri. Partenza in programma per le 9.30 di domeni ...