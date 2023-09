LIVE Moto2 | GP India 2023 in DIRETTA | tutto pronto per la gara | Arbolino lancia la sfida a Acosta

(Di domenica 24 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GP DIDI MOTOGP ALLE 7.40 E ALLE 12.00 09.50 Ci attende una, la 13a del campionato, di estrema importanza. Pedrovuole confermarsi in fuga in classifica generale. Tonyprova a ricucire il gap. 09.45 Buongiorno e benvenuti al Buddh International Circuit! Tra 30 minuti esatti scatterà il GP d’! Cronaca qualifiche – Programma odierno in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio d’, valevole come tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale. L’inedito Buddh International Circuit di Nuova Delhi ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.50 Entra nel vivo la corsa per il titolo nella classe mediana del Moto Mondiale , con Acosta che ha una ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.08 Da seguire con grande attenzione in ottica iridata il tentativo di rimonta di Arbolino e Dixon (gli ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -14 Canet a terra! Colpo di scena nella lotta per il podio. Lo spagnolo è scivolato alla staccata di curva ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.58 La nostra DIRETTA finisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento a più tardi sempre su OA ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca qualifiche – Programma odierno in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla ...

... Talent Time Domenica 24 settembre Ore 7.40: warm up MotoGP Ore 8.00: MotoGP Rider Fan Parade Ore 8.30: PaddockOre 9.00: gara Moto3 Ore 10.00: PaddockOre 10.15: garaOre 11.15: ...... sul canale 208 e in streaming su NOW : Ore 7.40: warm up MotoGP Ore 8: MotoGP Rider Fan Parade Ore 8.30: PaddockOre 9: gara Moto3 Ore 10: PaddockOre 10.15: garaOre 11.15: Paddock ...

LIVE - MotoGP 2023. GP dell'India - MotoGP Moto.it

MotoGP GP India: rivivi tutte le emozioni della Sprint Race La Gazzetta dello Sport

Venerdì 22 settembre Ore 5.25: prove libere 1 Moto3 Ore 6.30: prove libere 1 Moto2 Ore 7.40: prove libere 1 MotoGP Ore 9: paddock live Ore 9.40: prove libere 2 Moto3 Ore 10.40: prove libere 2 Moto2 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca qualifiche - Programma odierno in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d'India 2023, valevole com ...