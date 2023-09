LIVE Moto2 | GP India 2023 in DIRETTA | si ripartirà per soli 12 giri Arbolino sfida Acosta

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GP DIDI MOTOGP ALLE 7.40 E ALLE 12.00 10.35 Ci siamo! Schieramento di nuovo pieno. Pronti per il via! 10.34 Per Alcoba long lap penalty per quanto accaduto al primo via. 10.33 Si parte per il giro di ricognizione. Tra poco si tornerà in corsa, come detto, per 12 tornate. 10.32 I piloti sono pronti per il giro di ricognizione numero 2. Vietti non è stato in grado di tornare in azione. 10.30 Pit-lane riaperta. I piloti tornano in azione e andranno a schierarsi sulla griglia di partenza. 10.28 Pochi istanti e si torna in azione! Attendiamo la riapertura della pit-lane. Corsa contro il tempo per i team dei piloti coinvolti nell’incidente. 10.26 La pit-lane sarà riaperta alle ore 10.30 italiane per 60 secondi e si ...