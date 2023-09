LIVE Moto2 | GP India 2023 in DIRETTA | Arbolino prova ad iniziare la rimonta su Acosta

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca qualifiche – Programma odierno in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio d’, valevole come tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale. L’inedito Buddh International Circuit di Nuova Delhi ospita la prima gara della lunga trasferta asiatica di fine anno, in attesa di tornare successivamente in Europa per l’ultimo atto di Valencia. Si profila una giornata importante nella corsa al titolo, con Pedroche ha a disposizione un’occasione d’oro per continuare la sua fuga e aumentare il vantaggio in classifica generale nei confronti dei suoi più diretti inseguitori. Il fenomenale spagnolo del Team Red Bull KTM Ajo parte infatti 2° ...