LIVE – Mantova-Albinoleffe 1-0 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 24 settembre 2023) Ladi, match valido per la quinta giornata del girone A di. Ottimo avvio per i padroni di casa, che al Martelli vogliono un’altra vittoria per restare in vetta alla classifica, inizio interlocutorio invece per gli ospiti che fin qui hanno rimediato quattro punti nelle prime quattro partite. Chi vincerà? Appuntamento fissato alle ore 18.30 di domenica 24 settembre. DOVE VEDERE LA GARA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH1-0 (12? Brignani) 12?- GOOL!!! La sblocca proprio l’appena entrato Brignani: 1-0 9?- Costretto al cambio Cavalli, al suo ...