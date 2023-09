LIVE Italia-Spagna 3-1 | Finale Europei beach soccer 2023 in DIRETTA | Giordani firma il tris!

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAKuman già ammonito viene graziato dall’arbitro. Genovali crossa per Remedi che di testa non trova la porta. Kuman dalla corta distanza manda alto sopra la traversa. Goooooooooooooooooooooool,approfitta del tiro di Casapieri per deviare in rete,3-1.che prova ad arrivare al pareggio, pressing offensivo. Rete di Arias su punizione dalla sinistra,2-1. Fallo di Fazzini che non approfitta di un brutto errore di Dona. Destro di Alla, respinge Dona. Conclusione fuori di Bertacca su punizione. Casapieri anticipa Arias su un pallone pericoloso. Remedi sfiora il tris, con la punta del piede va vicino al palo. Destro di Genovali che finisce sull’esterno della ...