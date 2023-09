LIVE Italia-Spagna 1-0 | Finale Europei beach soccer 2023 in DIRETTA | Alla sblocca il match!

(Di domenica 24 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAInizia il secondo tempo! Finisce il primo tempo,1-0. Azzurri avanti grazieprodezza di Ovidio. CASAPIERI miracolo sull’acrobazia di Domingo. Gooooooooooooooooool,, rete spettacolare ddistanza al volo di destro,1-0. Ancora una punizione di Bertacca, ancora attento Dona. Dona va al tiro dopo un doppio palleggio, salva Sassari di testa. Punizione di Bertacca ddistanza, Dona respinge in angolo. Dopo prova la conclusione dopo un doppio palleggio, para Casapieri. Bertacca sfiora la rete davanti al portiere spagnolo. Casapieri per Genovali che non controlla il pallone. Punizione di Giordani che chiama ...

BOLOGNA - Il Bologna di Thiago Motta, che ha già fermato la Juventus in questo avvio di campionato, sfida il Napoli campione d', reduce dalla vittoria europea contro il Braga: segui in diretta la partita.... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. Partecipa ... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola ##docenti

LIVE Italia-Germania 3-0, Preolimpico volley femminile in DIRETTA: le azzurre dominano e aspettano la Polonia OA Sport

Qualificazioni Olimpiadi 2024 - LIVE! Italia-Germania: serve una vittoria per continuare a sognare Parigi 2024 Eurosport IT

All. Garcia. 16.30 - E' tutto pronto al Dall'Ara per la sfida della quinta giornata di Serie A tra Bologna e Napoli. In campioni d'Italia scenderanno in campo indossando la maglia azzurra, come ha ...Come si legge a fine concerto una delle imbarcazioni turistiche di NavigaMi, prestata a Vivident Italia per il live dei The Kolors, si è inclinata in modo pericoloso proprio nel punto in cui era stato ...