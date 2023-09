LIVE F1 | GP Giappone 2023 in DIRETTA | Verstappen vince a Suzuka davanti alle McLaren 4° Leclerc | 6° Sainz

(Di domenica 24 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.44 CLASSIFICA COSTRUTTORI 1 Red Bull 623 punti 2 Mercedes 3053 Ferrari 285 4 Aston Martin 221 5172 08.42 CLASSIFICA PILOTI F1: 1 MaxOla 400 punti 2 Sergio Perez Mex 223 3 Lewis Hamilton Ing 190 4 Fernando Alonso Spa 1745 CarlosSpa 1506 CharlesMon 135 7 Lando Norris Ing 115 8 George Russell Ing 115 9 Oscar Piastri Aus 57 08.40 Si chiude un weekend davvero dominante per Max. Il campione del mondo (ad un passo dal suo terzo titolo) consegna il trionfo nei Costruttori alla Red Bull e rimette subito le cose in chiaro. Singapore è stata solo una parentesi. 13a vittoria stagionale in 16 gare… TRAGUARDO – ORDINE DI ARRIVO GP1 Max ...

6:30 GP Giappone , LIVE timing Buon giorno fan di Autosprint e ben trovati per segui re, giro per giro, il GP del Giappone . Verstappen è toranto ...

Giro 28/53: Verstappen martella in 1:37.8 e ora ha un margine di 13 secondi su Norris. Piastri a 14.9, ...

07:49 Rimane un mistero il motivo per cui si si sta pulendo la pista. Lo sgomento è condiviso da tutti gli ...

Giro 43/53: Leclerc inizia a insidiare Russell. Il monegasco attacca in curva 1, ma l'inglese chiude. ...

Max Verstappen si è preso di forza la pole position nelle qualifiche del Gran Premio del, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2003 di Formula 1 . L'olandese della Red Bull, come successo ...Ecco di seguito il riepilogo, GPgara oggi tv. COME VEDERE LA REPLICA IN CHIARO SEGUI ILLE PREVISIONI METEO Domenica 24 settembre 2023 ore 07 Gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

Tanti contatti al via, ritiro per Bottas, Stroll, Albon, Sargeant e un disastroso Perez. È il giorno del GP Giappone, sedicesima prova della stagione che scatta alle 7 italiane.