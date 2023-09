LIVE F1 | GP Giappone 2023 in DIRETTA | Verstappen se ne va | Ferrari a caccia delle McLaren

Leggi su oasport

Giro 28/53:martella in 1:37.8 e ora ha un margine di 13 secondi su Norris. Piastri a 14.9, Leclerc a 18.9, con Sainz che si avvicina… Giro 27/53: ed ecco qua! Piastri fa passare Norris e l'inglese sale in seconda posizione. Giro 27/53: Leclerc rimane in quarta posizione con un distacco di 4.2 da Norris che rimane in scia a Piastri. Sainz è quinto a 2.3 dal compagno. Giro 26/53:porta a 12.2 il suo margine su Piastri, con Norris sempre in scia. Russell passa Ocon ed è settimo a 33.1. Giro 26/53: Russell passa Alonso prima della Spoon Curve e si mette adi Ocon. Si ritira anche Sargeant, pessimo weekend per lui… Giro 25/53: attenzione, Norris si mette in scia a Piastri e in un team radio chiede la posizione! Giro: 25/53: ed ecco ...