LIVE F1 | GP Giappone 2023 in DIRETTA | Verstappen allunga sulle McLaren | 4° Leclerc davanti a Sainz

Giro 11/53: la sensazione è che la gara vivrà il primo scossone solamente al momento dei cambi gomma. I distacchi si sono fatti ampli tra un pilota e l'altro. Giro 10/53: Tsunoda torna ai box e rientra in gara in 17a posizione. Soli 9 giri con le soft. Allarmante. Giro 10./53: come anticipato, 5 secondi di penalità per Perez per una irregolarità nel rientro in pista dopo la sosta ai box in regime di SC. Giro 9/53: Perez intanto risale in 15a posizione e si trova a 20.8 secondi da. Bottas intanto torna ai box ma questa volta per ritirarsi. Giro 9/53:continua ad ampliare il suo margine. 2.6 su Norris.si rifà sotto e si mette a 8 decimi da. Giro 8/53: la situazione si va a delineare.