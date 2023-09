LIVE Empoli-Inter 0-1 | Thuram ci riprova come al Derby Quasi!

(Di domenica 24 settembre 2023)è l’incontro valido per la quinta giornata di Serie A 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.30, si gioca allo stadio ‘Carlo Castellani’ PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-1 79? Cambi nell’, fuori Shpendi e Cambiaghi, dentro Destro e Cancellieri. 78?CIAL!! Il francese ciotto giorni fa, ma pallone alto di poco 75?in gestione del risultato, con i nuovi innesti a dare anche maggiore freschezza alla manovra. 70? Cambi: escono ...

Il Milan balbetta, la Juve affonda, l'Inter ha nelle mani una bella palla break per allungare in classifica. Se la può giocare in...

Il Milan balbetta, la Juve affonda, l'Inter ha nelle mani una bella palla break per allungare in classifica. Se la può giocare in...

Il Milan balbetta, la Juve affonda, l'Inter ha nelle mani una bella palla break per allungare in classifica. Se la può giocare in...

Al Castellani, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 trae Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Castellani,e Inter si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Inter 0 - 0: sintesi e moviola 61 - Angolo di Di Marco ......in quella blu Si osserva un minuto di raccoglimento per onorare la memoria di Giorgio Napolitanoe Inter in campo, tutto pronto all'inizio del match. Diverse novità in casaa ...

Diretta Empoli - Inter (0-1) Serie A 2023 la Repubblica

LIVE - Empoli-Inter 0-0, intervallo: squadre a riposo, tante occasioni ma ancora zero reti per i... Fcinternews.it

79' - Nell'Empoli fuori Shpendi e Cambiaghi, dentro Destro e Cancellieri. 12' - Dimarco dalla distanza, Berisha è attento e respinge la conclusione. 10' - Darmian a un passo dal vantaggio: colpo di ...EMPOLI-INTER 0-1 (51' Dimarco) LIVE MATCH 68' - I primi due cambi sono dell'Empoli: fuori Marin e Ranocchia, in campo Fazzini e Grassi. 66' - Sommer con un gran ...