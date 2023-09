LIVE Empoli-Inter 0-1 | spettacolo Dimarco!! Gol meraviglioso

(Di domenica 24 settembre 2023)è l’incontro valido per la quinta giornata di Serie A 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.30, si gioca allo stadio ‘Carlo Castellani’ PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-1 56? OCCASIONISSIMAPER LO 0-2!!! Lautaro Martinez serve Thuram, che si gira e calcia in porta. Prodigioso Luperto a deviare Meravigliosa conclusione di Dimarco di esterno di sinistro, gol fantascientifico a sbloccare la partita. Siamo avanti!!!!! 51? GOLLLLLLLL!!!!!!!!!! EUROGOL DELL’ESTERNO PER LO 0-1 50? Primo cambio della partita, nell’esce Ismajli ed entra Walukiewicz. 49? CI PROVA ...

Il Milan balbetta, la Juve affonda, l'Inter ha nelle mani una bella palla break per allungare in classifica. Se la può giocare in...

Al Castellani, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra Empoli e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca. Al Castellani, Empoli e Inter si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024. Empoli - Inter 0 - 0: sintesi e moviola 45 - Finisce il primo tempo.

EMPOLI-INTER 0-0 LIVE MATCH 13.33 - L'Empoli tocca il primo pallone della ripresa: PARTITI! 13.30 - Squadre pronte a entrare in campo per l'inizio della ripresa. 13.23