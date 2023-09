LIVE Ciclismo | Europei 2023 in DIRETTA | si entra nel circuito I 3 fuggitivi hanno 20?sul gruppo

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.03 Rallenta l’azione il Belgio. Iltorna ad allargarsi, con i treni di Danimarca, Olanda ed Italia che si affiancano alla formazione belga. 15.01 È ancora il Belgio a dettare l’andatura in. Dietro al treno belga sono presenti i danesi e gli italiani, che monitorano la situazione. 15.00 I corridoripercorso circa 120 km ad una velocità media di 47 km/h. 15.00 80 KM ALL’ARRIVO! 14.59 Tarling viene ripreso dal. Rimangono 3 atleti in testa alla gara con 15? di vantaggio sul. 14.58 L’azione fatta dal Belgio ha messo in fila indiana il, anche se quasi tutti sono riusciti a rimanere in scia. 14.57 Primo passaggio sotto al traguardo. A passare in testa è Stefan Bisseger ...