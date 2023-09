LIVE Ciclismo | Europei 2023 in DIRETTA | Ganna sfida Van Aert e Pedersen | Trentin mina vagante

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della prova in linea elité maschile deglidi. È il giorno della gara regina deglidi, la prova in linea maschile: 137 atleti e un totale di 31 nazioni si daranno battaglia sulle strade olandesi, in palio il titolo di campione d’Europa. Ad assegnare il titolo sarà un percorso di 199.8 km, che porteranno da Assen a Col du VAM, dove verrà completato, per 5 volte, un giro di 14 km. Il tracciato odierno è apparentemente adatto per le ruote veloci, anche se la collina di Vamberg, o.4 km al 4.2% di pendenza media, potrebbe creare più danni nel previsto. ...