LIVE Ciclismo | Europei 2023 in DIRETTA | Ganna rientra in gruppo dopo la caduta 100 km al traguardo

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.45 Quest’azione improvvisa delha dimezzato il distacco dalla testa della corsa, che ora ha solamente 15? di margine. 14.44 Grande scatto di Lampaert, che accelera prepotentemente per prendere in testa la curva. 14.44 In testa alsi sono disposti Belgio, Olanda, Italia e Polonia. 14.43 Townsend si rialza e viene ripreso dai compagni di fuga. Il vantaggio della testa della corsa ora è di 30? 14.41 Townsend ha guadagnato circa 5 secondi sugli altri 4 fuggitivi. 14.39 Si sono rotti gli accordi neldi testa. Rory Townsend accelera e guadagna qualche metro sui compagni di fuga. 14.37 C’è grande bagarre in. Diverse nazionali stanno lottando per prendere le prime posizioni all’ingresso del circuito 14.35 Ricordiamo i ...