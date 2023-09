LIVE Ciclismo | Europei 2023 in DIRETTA | azione in solitaria di Laporte | 10? di vantaggio sugli inseguitroi a 4 km

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.43 Ultimi 3 chilometri! 16.42 Perde qualcosa, che ora ha 10? di. 16.40 5 KM ALL’ARRIVO! 16.40 Il primo gruppo all’inseguimento si è disposto su due file, per provare a generare maggiore velocità sfruttando anche il vento. 16.38 Ricapitoliamo la situdella corsa.è in testa con 15? secondi su un gruppo di 9 corridori, composto da Van Aert, De Lie (Belgio), Pedersen, Kron (Danimarca), Dujardin (Francia), Kooij, Teunissen (Olanda), Tiller (Norvegia) e Degenkolp (Germania). A circa 35? c’è il gruppo con Trentin. 16.37 A 20? dal gruppo di Van Aert e Pedersen c’è il gruppo degli inseguitori con Trentin. 16.36 Aumenta leggermente ildi, che ora ha 15? di ...