LIVE Ciclismo | Europei 2023 in DIRETTA | 2 corridori in fuga con 20? di vantaggio Iniziano gli attacchi in gruppo

15.41 Bene l'Italia. Gli azzurri sono presenti in forze nelle primissime posizioni. 15.40 In testa alla corsa sono rimasti solamente Stefan Bissegger (Svizzera) e Mathias Vacek (Repubblica Ceca). I due hanno solamente 15? disul. 15.39 In precedenza sul Vamberg si era staccato Demare, che però sta provando a rientrare in. Il francese ora è nella scia delle ammiraglie. 15.39 Risale ilFilippo Ganna, che si riporta intorno alla decima posizione insieme a Sobrero. 15.38 La Danimarca chiude su Turgis e ricompatta il. 15.37 Sulle ruote del francese c'è un corridore tedesco. I due hanno guadagnato qualche metro. 15.37 SCATTO DI TURGIS! 15.36 L'azione di Zingle ha permesso al ...