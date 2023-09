LIVE Canoa slalom | Mondiali 2023 in DIRETTA | fantastica Horn | è semifinale! Tra poco il momento di De Gennaro

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:45 Sbaglia l’ultima risalita Kimberley Woods, stacca sicuramente il pass per la semifinale la francese Vuitton, arrivo al photofinish tra le due britanniche. 14:44 Rimane incastrata Setchell, ne approfitta Woods che passa in seconda posizione aldell’eskimo. 14:43 Britanniche che dopo la rapida iniziale sono davanti, grande battaglia dopo la prima porta in risalita tra tutte e quattro le canoiste. 14:43 Terzo e penultimo quarto di finale allo femminile. Ecco la start list: Kimberley Woods (Gran Bretagna) Nikita Setchell (Gran Bretagna) Emma Vuitton (Francia) Florence Maheu (Canada) 14:42 Quarto di finale senza storia e spaccato in due fin dalla partenza. Il percorso si conferma comunque veloce e molto spettacolare. 14:41 La slovena Tercelj e la francese Hug ...