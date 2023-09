LIVE – Bologna Napoli | inizia la partita al Dall’Ara

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 24 settembre 2023) Iltra pochi minuti scenderà in campo contro ilper la quinta giornata di Serie A: le formazioni ufficiali. Manca sempre meno al calcio d’inizio di. Gli azzurri devo obbligatoriamente vincere per non perdere il treno delle squadre di testa. L’Inter, nel lunch match ha battuto per 1-0 l’Empoli con un gran gol al volo di Dimarco. Gli azzurri asono attesi da un match complicato. I rossoblù sono stati una delle rivelazioni nella scorsa stagione e vogliono continuare a stupire. Emergenza in difesa: Garcìa ha scelto i titolari Tra le fila del, ci sono alcune assenze importanti. La difesa azzurra è in grande difficoltà dopo gli infortuni di Amir Rrahmani e Juan Jesus. Debutto da titolare per Natan (LaPresse) – Spazio.itRudi ...