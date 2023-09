LIVE Bologna-Napoli 0-0 | Osimhen sbaglia un rigore! Garcia lo toglie e sono scintille

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 88-51 Neanche Achille Polonara aveva ancora segnato in questa Finale di Supercoppa ! 86-51 Christon. 86-49 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Virtus Bologna b. Brescia 97-60 ! Cronometro che va a zero. La Virtus Segafredo Bologna è campione della ...

- Ildi Thiago Motta, che ha già fermato la Juventus in questo avvio di campionato, sfida il Napoli campione d'Italia, reduce dalla vittoria europea contro il Braga: segui in diretta la ...Commenta per primo Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in- Napoli, penultima gara del quinto turno di Serie A:- NAPOLI Domenica 24/09 h. 18.00 AYROLDI BINDONI - TEGONI IV: DOVERI VAR: IRRATI AVAR: PAGNOTTA 56' - Arriva la sanzione anche per lo stesso Ndoye, diretto su Mario Rui nel tentativo di ...

LIVE Virtus Bologna-Brescia, Finale Supercoppa Italiana basket in DIRETTA: si assegna il primo titolo stagionale! OA Sport

Altra tripla Virtus con Shengelia che riporta sul +15 i suoi prima della risposta di Della Valle e della controrisposta di Cordinier: 58-43 Bologna a metà terzo quarto. Brescia in grande difficoltà ...67' - Sostituzione anche per il Napoli: esce Raspadori ed entra Politano. 66' - Doppio cambio per il Bologna: al posto dell’infortunato Lucumì entra Calafiori. Saelemaekers rimpiazza Ndoye. 64' - ...