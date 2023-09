LIVE – Atalanta U23-Pro Vercelli 2-0 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 24 settembre 2023) LadiU23-Pro, match valido per la quinta giornata del girone A di. Quattro punti per la squadra b della Dea, dunque bisogna far punti per risalire la china, i piemontesi invece hanno cominciato lievemente meglio e si trovano a quota cinque in classifica. Chi vincerà? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di domenica 24 settembre. DOVE VEDERE LA GARA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHU23-Pro2-0 (4? Bernasconi, 41? Mallamo) 49?- Ci prova Contaldo con una doppia battuta, prima dal limite e poi con un colpo di testa. Palla bloccata da Vismara 46?- Inizio secondo ...