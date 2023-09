LIVE – Alessandria-Lumezzane 0-3 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di domenica 24 settembre 2023) Ladi, match valido per la quinta giornata del girone A di. I padroni di casa hanno iniziato male la stagione con appena un punto in quattro partite, mentre gli ospiti con due vittorie e due sconfitte si trovano comunque nella metà sinistra della classifica. Chi vincerà? Appuntamento fissato alle ore 14 di domenica 24 settembre. DOVE VEDERE LA GARA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-3 FINISCE QUI, LAVINCE PER 3-0 IN CASA DELL’! 93? – TRIS DELLA LUME! IN GOL ANCHE CAPELLI CHE FA 3-0! 91? – ARRIVA IL ...

Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI- LUMEZZANE ]: Liverani L. (Portiere), Ciancio S., Ercolani L., Rota A., Rossi E., Pellegrini L., Nichetti M., Mastalli A., ...... frutto del pareggio all'esordio adper 0 - 0. Poi, da lì, tre sconfitte consecutive. ... Su Now TV (Ita), servizio streamingdi Sky, dopo aver sottoscritto l'apposito pacchetto sport. A ...

ALESSANDRIA - Tutti in campo, dalla serie C alla Terza Categoria, per la prima domenica di campionato a pieno regime. Segui in tempo reale i risultati delle squadre alessandrine, con marcatori e ...