L’Inter si affida a Dimarco il calciatore non da copertina ma forte è quel che conta

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 24 settembre 2023)vince ancora e resta in testa al campionato a punteggio pieno. Ma il successo a Empoli (ultimo in classifica a zero punti) è stato meno facile del previsto. La squadra di Inzaghi ha faticato per riuscire a superare i toscani di Andreazzoli appena tornato sulla panchina dell’Empoli. Il gol decisivo lo ha segnato nella ripresacon un gran sinistro da fuori.è und’altri tempi, nel senso che ha un volto daanni Ottanta. Unnon daeppure tremendamente efficace. Per il restoha premuto ma senza creare tante occasioni oltre ale costruite nel primo quarto d’ora, soprattutto con un colpo di testa di Darmian salvato sulla linea dalla difesa. I nerazzurri hanno ...