L’Inter domina la serie A infilando 5 vittorie di fila

(Di domenica 24 settembre 2023) Con il Napoli in affanno, la Juve in altalena, le romane partite male…e il Milan battuto nel primo derby stagionale,di InzaghilaA collezionando il 5 su 5 nell’avvio della stagione 23-24. Quinta vittoria nelle prime cinque giornate di campionato perche tradotto significa primo posto sola in testa, a +3 sul Milan e a +5 sulla Juve. Si tratta di un timido accenno di fuga. Alla Computer Gross Arena Lautaro e compagni si impongono di misura grazie ad un eurogol di Dimarco ad inizio secondo tempo. Successo meritato senza però una prestazione eccellente. Del resto Lautaro e soci accusano una leggera stanchezza post Champions. Ma arrivano tre punti pesantissimi contro un Empoli che affonda all’ultimo posto in classifica inchiodata a zero punti. Quinto ko diper i toscani ...