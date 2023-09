(Di domenica 24 settembre 2023) Inizia con una sconfitta l'era Andreazzoli a. All'basta un gioiellino dial 51' per conquistare i tre punti, allungare in classifica e restare saldamente in cima a...

Oggi è difficile per me trovare una quota bassa tra quelle che mi piacciono. L'unica per cui sono stato in ballo fino alla fine è...

Inizia con una sconfitta l'era Andreazzoli a Empoli . All'basta un gioiellino di Dimarco al 51' per conquistare i tre punti, allungare in classifica e restare saldamente in cima a punteggio pieno. L'unica nota negativa per i nerazzurri è l'infortunio ...... il quale si infila tra Magnani e Dawidowicz, si invola verso la porta eMontipò con il ... Grazie a questa vittoria, il Milan sale a quota 12 raggiungendo in vetta l', con i nerazzurri che ...

L'Inter batte l'Empoli, Inzaghi in vetta a punteggio pieno: decide il gol di Dimarco Corriere dello Sport

L'Inter batte 1-0 l'Empoli e torna prima: la classifica Milanpress

Inter Empoli: i nerazzurri vincono la quinta partita di fila in campionato, battendo l’Empoli 1-0 al Castellani. Decisivo il gol al volo di Di Marco nel secondo tempo. Inter – Empoli: i nerazzurri ...L'Inter batte di misura l'Empoli grazie a un golazo dell'ex Dimarco e si riporta da sola in vetta alla classifica.