“L’ha deciso Maria De Filippi” Tu sì que vales | ci hanno fatto caso tutti durante la serata

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 24 settembre 2023)De, fuori il dietro le quinte a Tu sì que. La celebre conduttrice italiana siede anche quest’anno sulla poltroncina della giuria insieme ai colleghi Rudy Zerbi, Gerry Scotti e la new entry Luciana Littizzetto. A capo della giuria nel ruolo di presidentessa l’amica e collega Sabrina Ferilli. Tra le novità del programma, quelle che riguardano invece la conduzione, timonata Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile. Nelle ultime ore una notizia colpisce l’attenzione del pubblico: l’indiscrezione è già sulla bocca di. L’indiscrezione suDea Tu sì que, cosa si è saputo. Il programma è andato incontro come molti altri a una serie di cambiamenti, tra cui quello in merito alla conduzione. Il team formato da ...