L’estate ai Caraibi con Maximilian Davis di Ferragamo

Leggi su quifinanza

(Di domenica 24 settembre 2023) «Ho voluto creare capi puri, sinceri, onesti, con una chiara identità che li rendesse riconoscibili e al tempo stesso affascinanti dal punto di vista tattile». Sintetizza così il designeril concept della runway primavera-estate 2024, presentata oggi alla Milano Fashion Week. In passerella hanno sfilato donne e uomini, accomunati da abiti genderless che richiamano all’arte povera, ma anche ai costumici, fino alle armature rinascimentali. Il tutto distillato in silhouette impeccabili ed eleganti. Negli abiti da giorno, indossati su stivali alti in vernice, negli short cortissimi da uomo influenzati dal loungewear, nelle magliette attorcigliate come se fossero state indossate in velocità, c’è «il feticismo insito nel DNA del mio lavoro – spiega–. C’è qualcosa di molto moderno nel volerlo ...