Leone il cane fifone | uno strano animale da compagnia

(Di domenica 24 settembre 2023) Un’altra perla di Cartoon Network aveva come protagonista un quadrupede rosa e i suoi padroni, una coppia di anziani contadini. Lui èil. Chi èil? Courage the Cowardly Dog è il titolo originale di questa opera, realizzata da John R. Dilworth e andata in onda su Cartoon Network, appunto, tra la fine del 1999 e la fine del 2002. Nel nostro Paeseilè arrivato nell’aprile del 2000 proseguendo sino all’ottobre 2004, e presenta quattro stagioni per un totale di 52 episodi. Billy e Mandy tenebrose avventure di due tipi strani I protagonistiè un trovatello tutto rosa, trovato abbandonato dalla dolce Marilù. La donna decide di prenderlo con sé e di ...