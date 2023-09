Lecce | tromba d’aria Chiusura di due scuole

Leggi su noinotizie

(Di domenica 24 settembre 2023) L’improvviso e violento maltempo che si è abbattuto sulla città con grandine e vento forte ha causato la caduta di due alberi di pino che si trovavano all’interno della scuola S. Castromediano di via Cantobelli a. I due maestosi alberi che era piantati all’interno del perimetro verde della scuola sono caduti da un lato finendo su una strada laterale privata. Nel crollo hanno danneggiato anche la ringhiera laterale. Fortunatamente non si registrano danni a persone. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti anche su autovetture. Le vie maggiormente coinvolte sono Viale Grassi, Via Cimarosa, Via Lequile, Via Gentile, Via Camassa, Tangeziale Ovest. Al momento stanno operando squadre della sede centrale, quella di Maglie, Veglie e Ugento. Sul capoluogo si sta portando anche una sezione operativa proveniente dal Comando Vigili del Fuoco di Taranto. ...