' Leao è il problema del Milan' | la sentenza del grande ex

Il Milan che ha battuto il Verona per 1-0 grazie a una sgroppata di Leao si rimette in scia ma non convince Arrigo Sacchi . L'ex allenatore...

...Rafael, che ha giocato con la fascia di capitano al braccio e ha trovato il gol - vittoria. Eppure, secondo quanto espresso da Arrigo Sacchi ai microfoni della Gazzetta dello Sport: 'Il...Commenta per primo Il Milan che ha battuto il Verona per 1 - 0 grazie a una sgroppata disi rimette in scia ma non convince Arrigo Sacchi . L'ex allenatore rossonero, sulle colonne ... Ilè ...

Milan, Sacchi stronca Leao: “Grosso problema per Pioli, vi spiego perchè” Calcio in Pillole

Milan senza gioco, il problema è…Leao Daily Milan

L’ex centrocampista Dario Marcolin ha commentato le prestazioni dei due attaccanti contro la squadra di Baroni. Il Milan ha battuto ieri l’Hellas Verona grazie al goal in apertura di Rafael Leao. I ro ...Il grande ex trova nel portoghese la spiegazione delle difficoltà dei rossoneri: "Bel gol di Leao, ma è lui il limite del Milan" ...