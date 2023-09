“Le Vie del Rock sono infinite” | Edoardo Bennato lancia il tour nei teatri 2023

Leggi su lopinionista

(Di domenica 24 settembre 2023) MILANO – Una delle vocipiù inconfondibili del panorama musicale italiano, punto di riferimento dell’anticonformismo musicale e ideologico:Bennato torna in concerto nei principaliitaliani con un nuovo tour, “Le vie del”. In scaletta brani epici tratti dai concept album “Burattino senza fili”, “solo canzonette”, “Abbi dubbi”, “Le ragazze fanno grandi sogni”, “La fantastica storia del Pifferaio magico”, fino all’ultimo “Non c’è” uscito nel 2020. Sul palco ritroverete quei temi che da sempre hanno caratterizzato le sue canzoni rendendole oggi profeticamente attuali: le contraddizioni della società, l’universo femminile, l’attenzione per il mondo in cui viviamo, il tutto accompagnato dalla sua pungente ironia attualizzata ed ...