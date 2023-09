Le sostituzioni di Garcia spaccano tifoseria e spogliatoio | le reazioni fanno discutere

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 24 settembre 2023) Grande agitazione per l’episodio accaduto nella partita tra Bologna e Napoli con laazzurra arrabbiata con l’allenatore francese Una partita difficile quella dei partenopei al Dall’Ara contro il Bologna. Match ancora fermo sullo 0-0, il tecnico del Napoli, Rudi, decide di mettere mano alleper cercare di sbloccare il match dal pareggio. Una partita inchiodata e senza possibilità di azione da parte degli azzurri che in tutti i modi hanno provato a vincere e conquistare i tre punti. Il tecnico francese decide di togliere prima Kvaratskhelia e poi Osimhen, l’uno a distanza di dieci minuti dall’altro. Una scelta che dimostra una forte presa di posizione non indifferente da parte dell’allenatore. È il minuto 75 , Osimhen ha sbagliato un calcio di rigore che avrebbe potuto regalare i tre punti al Napoli e ...