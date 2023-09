Le pillole di Polly | recensione di Un figlio al fronte di Edith Wharton

Leggi su romadailynews

(Di domenica 24 settembre 2023) Cosa può esserci di peggio, per un padre, che sapere che il proprioè al, esposto al freddo glaciale e alla polvere della trincea, insieme a tanti altri poveri giovani che vengono compianti perfino dalle stelle del cielo, che li osservano pregando che la Grande Guerra finisca il prima possibile?Probabilmente la consapevolezza che, se quello stessonon fosse venuto in Francia per fare un viaggio insieme, non sarebbe stato arruolato e si sarebbe risparmiato la discesa in quell’inferno in terra. È per questo senso di colpa, unito alla preoccupazione che ha devastato l’anima di milioni di genitori di soldati nella stessa situazione, che John Campton si sente come se lo stessero torturando, divertendosi a infilargli mille spilloni in quello che resta del suo povero cuore ridotto in frantumi. Eppure, John sa che se non ...