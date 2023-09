Le pagelle di Atalanta-Cagliari 2-0 | Lookman fa quello che vuole!

(Di domenica 24 settembre 2023) Riportiamo ledel match di Serie A tra. Nella cornice di un palcoscenico in ristrutturazione,del Gewiss Stadium, i padroni di casa bergamaschi accolgono la formazione neo-promossa dei sardi. La prima frazione dell’incontro è stata largamente controllata dall’, stessa che ha trovato la rete del vantaggio al 33? con. Il secondo tempo gli ospiti rossoblù tentano il tutto per tutto per riacciuffare la gara, ma il subentrante Pasalic fissa sul 2-0 l’esito finale della partita. LediPrima di analizzare ledi giocatori e allenatori di, ecco il voto del direttore di gara. Arbitro: ...

Zappa 5 : non convince in passaggi ed affondi) Makoumbou 5,5: si trova faccia a faccia con Ederson che gli limita gli spazi, può fare ben poco quando l'attacca Sulemana 5,5: beffa Lookman in ...Koopmeiners 7 : è il 'tutto - area' dell', innesca ogni azione da gol, è ovunque, fa quel che vuole e Obert non lo vede mai. De Ketelaere 7,5: i suoi tocchi sono una magia, fa tutto giusto, ...

(Dal 1' s.t. Zappa 5: non convince in passaggi ed affondi) Makoumbou 5,5: si trova faccia a faccia con Ederson che gli limita gli spazi, può fare ben poco quando l'Atalanta attacca Sulemana 5,5: beffa ...