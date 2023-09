Le colpe non sono tutte di Garcia | De Laurentiis non ha voluto spendere per un difensore Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 24 settembre 2023) Vigilia di Bologna-Napoli (stasera ore 18). Dopo l’infortunio di Juan Jesus, stasera potrebbe giocare Natan. Scrive ladello Sport, con Maurizio Nicita: Certo il tecnico, con una partita ogni tre giorni, dovrà pensare anche a soluzioni alternative: con Di Lorenzo e Cajuste i più probabili per essere adattati al ruolo. Ma se il tecnico oggi a Bologna pensasse di usare uno dei due da centrale, lasciando in panchina Natan, si tratterebbe di una bocciatura drastica. Comunque sia non è chele “” posessere di. Dein estate ha preferito investire su un prospetto invece didi più su un giocatore di livello internazionale. E se vuoi perseguire traguardi ambiziosi questo è un limite. L'articolo ilNapolista.