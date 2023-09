Le 10 migliori storie con finale aperto tra cinema e serie tv

Leggi su gqitalia

(Di domenica 24 settembre 2023) -Attenzione, questo articolo contiene SPOILER suldi Top Boy - Dopo essere stata sui nostri schermi per oltre un decennio, laTop Boy si è finalmente conclusa con la sua ultima stagione, scegliendo, audacemente, di lasciarci con più domande che risposte. Nonostante il nome della, nessuno ha finito per uscirne vincitore. Sia Dushane (Ashley Walters) sia Sully (Kane Robinson), infatti, hanno fatto una brutta fine, prima dei titoli di coda. È proprio il modo in cui sono morti a fare discutere. Soprattutto Sully, che è stato ucciso da una figura misteriosa proprio nella sua auto. Questo è il punto: ci sono molte persone che avrebbero potuto rendere letale il loro rancore nei suoi confronti. Quando si passa la vita a raccogliere nemici in cerca di gloria, del resto, è probabile che uno di loro, prima o poi, decida di ...