Lazio | c’è mal d’Olimpico | c’è un precedente nell’era Lotito

(Di domenica 24 settembre 2023) La pessima partenza dellavede i biancocelesti raccogliere solo un pari e due sconfitte tra le mura domestiche dell’Olimpico C’è un problema Olimpico per lain questo avvio di stagione. I biancocelesti di Sarri, tra campionato e Champions, hanno raccolto una sconfitta e due pareggi nelle tre gare finora disputate. C’è un unicodi questo tipoe curiosamente risale al 2007-2008, stagione nella quale i biancocelesti disputavano la Champions League proprio come nell’attuale annata. Al pareggio nel preliminare di Champions con la Dinamo Bucarest (1-1), fecero seguito il 2-2 con il Torino e lo 0-0 con l’Empoli. La vittoria, in quel caso, arrivò solo alla quarta all’Olimpico quando la squadra di Delio Rossi regolò 3-1 il Cagliari. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU ...

... ma sono poi incappati in una brutta sconfitta contro lae un pareggio con il Genoa. Non c'è più margine per sbagliare, servirà assolutamente un successo per non perdere il treno con Inter e ...Il Sassuolo si porta a 6 punti, il Monza a 5 e laè 15ª a 4 punti. Autore Mauro Sartini Categoria Sport

EBSL, Bertacca e Giordani portano gli Azzurri in finale: sconfitto 2-1 ... FIGC