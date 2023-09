Lavrov minaccia il mondo | L' umanità è a un bivio

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 24 settembre 2023) "Oggi, come molte altre volte in passato, l'si trova di nuovo a un. Spetta solo a noi determinare come si svilupperà la storia. È nel nostro interesse comune evitare la discesa in una grande guerra e il collasso finale dei meccanismi di cooperazione internazionale creati da generazioni di predecessori". È quanto ha sottolineato il ministro degli esteri russo Sergeidurante la discussione politica generale della 78a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.