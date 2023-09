Lavrov | ' Gli Stati Uniti sono direttamente in guerra con la Russia'

...- guarda LE PAROLE DI- All'Onu alza la voce il ministro degli Esteri di Mosca Sergej:...infliggere una 'sconfitta strategica' alla Russia è un'ossessione che ha completamente accecato...Stati Uniti sono direttamente in guerra con la Russia". Così il ministro degli Esteri Sergeiha risposto a una domanda di un giornalista chechiedeva il grado di coinvolgimento degli Usa nella guerra in Ucraina. "Puoi dirla come vuoi, ma sono direttamente in guerra con noi. ...

Gli Stati Uniti e il resto dell'Occidente stanno cercando di costringere il mondo a giocare secondo le loro regole egocentriche, e sono difensori di un ordine internazionale in via di estinzione. Dal ...Secondo Ria Novosti un equipaggio di militari tedeschi in un tank distrutto in Ucraina, nessuna conferma. Controffensiva avanza oltre Tokmak nonostante le difese russe e i denti di drago. E Lavrov att ...