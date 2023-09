Lavoro | 4 giorni bastano In Germania ci si prova

(Di domenica 24 settembre 2023) Da ipotesi teorica a proposta concreta, con la sperimentazione pratica nelle imprese partita già 3fa. Laaccende la settimana lavorativa di 4non più solamente come first appeared on il manifesto.

COMUNITÀ IN LUTTO. Alessandro Baggi, 46 anni, è deceduto martedì. L’infortunio il 4 settembre: l’uomo si era calato in un pozzo con una ...

Roma, 22 set (Adnkronos) - Sulla settimana lavorativa di quattro giorni "il mio gradimento è alto, non riuscirei a renderlo in numeri. La riduzione ...

La settimana lavorativa di quattro giorni sta riscuotendo in Europa e oltre. Promossa da figure politiche come Elly Schlein , segretaria generale del ...

(Adnkronos) – Sulla settimana lavorativa di quattro giorni “il mio gradimento è alto, non riuscirei a renderlo in numeri. La riduzione dell’orario ...

...l'ex padrino finisse i suoiin ospedale e non dietro la sbarre in regime di 41 bis. Nel frattempo, la federazione sindacati autonomi (Cnpp) ha invitato con una nota a non dimenticare il...I caricatori scelti da Ubitricity sono di rapida installazione (meno di due ore di) sui ... I punti di ricarica devono essere disponibili per l'uso 24 ore su 24, 7su 7 . Spetta alle ...

Meno tempo al lavoro, più produttività. Schlein: “Sì alla settimana lavorativa di 4 giorni, significativi benefici” Orizzonte Scuola

Lavoro, Schlein: "Settimana a 4 giorni misura da sperimentare" Adnkronos

Il regista texano ha visitato «Wes Anderson – Asteroid City: Exhibition» che contiene materiale del suo film, scene e bozzetti, foto e costumi, memorabilia di un’opera fuori dal comune ...La storia della cagnolina randagia Sally ha fatto il giro dei social e del mondo. In poco tempo, infatti, il video postato da alcuni camerieri di un noto fast food statunitense è ...