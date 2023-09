Laver Cup 2023 | risultati e classifica

(Di domenica 24 settembre 2023) Ie laaggiornata dellaCup, torneo che si svolge da venerdì 22 a domenica 24 settembre in quel di Vancouver. Team Europe proverà a riprendere lo scettro a distanza di un anno dall’evento svoltosi a Londra, quando Team World riuscì ad imporsi per 13-8 in quello che è stato l’ultimo fine settimana da professionista di Roger Federer. Vince infatti il trofeo chi arriva per primo a tredici, con ogni partita che assegna punti. FORMAT E REGOLAMENTO PROGRAMMA E COPERTURA TVAGGIORNATA -Team World: 10 punti -Team Europe: 2 puntiVENERDI’ 22 SETTEMBRE 1 – Ben Shelton b. Arthur Fils 7-6(4) 6-1 2 – Francisco Cerundolo b. Alejandro Davidovich Fokina 6-3 7-5 3 – Felix Auger-Aliassime b. Gael Monfils 6-4 6-3 4 – Frances Tiafoe/Tommy Paul b. ...

Team World got off to a historic start on Friday in Vancouver. Don't miss the highlights… pic.twitter.com/STzFkOjWt3 — Laver Cup (@ Laver Cup) ...

Sì, l'ultimo atto di Roger Federer , che scelse proprio laper dire addio per sempre al tennis. Il parterre di atleti che quest'anno accenderà la sfida tra Europa e resto del mondo , invece,...Lain programma a Vancouver non può certo soddisfare il palato degli appassionati (almeno non questa versione, priva cioè di tutte le stelle), e allora l'attenzione del pubblico italiano è ...

Federer torna in campo e il suo rovescio è sempre di un'eleganza pazzesca: spettacolo alla Laver Cup Fanpage.it

Tennis: Laver Cup. Primo 'cappotto' della storia, Team World avanti 4-0 Tiscali

Giorgia Rossi, missione compiuta per l’amatissima conduttrice: il suo look è mozzafiato e, con quella scollatura, ha mandato i fan in delirio. Sempre impeccabile, la giornalista volto di Dazn è ...Tennis, ecco i look calienti delle splendide fidanzate che hanno raggiunto Vancouver insieme ai rappresentanti dei due team in gara.