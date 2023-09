L' autunno fa dietrofront | sole e temperature sopra la media | ecco dove

(Di domenica 24 settembre 2023) Nuova evoluzione del meteo: l'fa "". In base alle ultime previsioni il vortice di bassa pressione che insiste sulle regioni del medio Adriatico è destinato a indebolirsi a partire da lunedì 25 settembre. Mercoledì sarà già sostituito da "un cuneo di alta pressione di matrice africana" che arriva dalla Penisola Iberica,, spiegano gli esperti di 3BMeteo. Cosa ci aspetta dunque nei prossimi giorni? "La settimana inizierà quindi all'insegna delle piogge e dei temporali, anche forti, sulle regioni del Sud e soltanto lunedì sulle regioni del medio Adriatico mentre altrove il dominio anticiclonico andrà progressivamente consolidandosi". Un ritorno del caldo non eccessivo con massime che tuttavia potranno toccare fino a 30 gradi al Centro Nord. Giovedì 28 settembre il clima autunnale sarà girò un ricordo con "l'alta pressione delle ...

Da giovedì il vortice mediterraneo uscirà definitivamente di scena, così come farà dietrofront la fase autunnale che sta interessando l'Italia, lasciando spazio a delle belle giornate di sole.TEMPERATURE VENERDÌ: lieve rialzo al Nord con massime fino a 30°C o persino localmente superiori in pianura, massime fino a 30/32°C anche in Sardegna. Saranno in media solo Marche, Abruzzo ed estremo ...