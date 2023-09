L’Associazione Politico-Culturale “Io Partecipiamo” di Cosenza | dal 2014 | impegnata per far nascere la Grande Città Unica | Cosenza – Rende e Castrolibero

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 24 settembre 2023) “ Piero Minutolo: Se si avrà il coraggio e la maturità per arrivare fino in fondo, la nuova– sintesi ideale della fusione dei tre Comuni – sarà la vera forza di tutta l’area urbana”. Un’autentica Visione, che ha assunto via via i connotati di un vero Progetto , ed anche un Sogno non effimero, di vedere sorgere la nuovaguida della provincia di, dalla fusione di tre importanti aree urbane confinanti (). Questa proposta di modernità urbanistica, che è portatrice di una forte spinta di cultura e di civiltà istituzionale, sta guadagnando terreno, rispetto ad una fase di partenza in cui l’idea era fortemente intrisa da una valenza utopica. In quasi un decennio, grazie all’azione e presenza ...