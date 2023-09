Lady Provedel da urlo | è lei la donna del momento

Leggi su rompipallone

(Di domenica 24 settembre 2023) Tutto quello che c’è da sapere sulla bellissima Giuditta Capecchi,del portiere della Lazio Ivan, l’uomo delin casa Lazio. Ivansa sicuramente come prendersi la scena in campo e non solo per le parate in campo. I tifosi della Lazio hanno ancora negli occhi la rete che è valsa il pareggio in extremis contro l’Atletico Madrid nel primo match della fase a gironi della UEFA Champions League. Un vero e proprio vizio del gol per l’estremo difensore biancoceleste, che già in maglia Juve Stabia si era esibito con una rete di testa, proprio allo scadere. Un vero e proprio coniglio dal cilindro che permette alla compagine guidata da Maurizio Sarri di risalire un po’ la china e il morale, dopo un avvio di stagione non proprio dei più confortanti. L’estremo difensore ex Spezia è l’uomo del ...