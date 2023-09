L' addio all' abuso di ufficio? Sarà un volano per l' economia

Leggi su iltempo

(Di domenica 24 settembre 2023) È stato il ministro della Giustizia Carlo Nordio a concludere la serie di incontri in Veneto della giornata de «L'Italia vincente», l'iniziativa diffusa proposta da Fratelli d'Italia per illustrare i risultati ottenuti dal Governo Meloni nel primo anno di governo e per descrivere i progetti per i prossimi quattro anni. Diversi i temi trattati da Nordio. Tra questi in particolare l'd': «Attualmente la riforma dell'd'è all'esame della Commissione Giustizia del Senato, sono state fatte le audizioni e pare non vi siano intoppi. Quello che mi sento di dire è che abbiamo rassicurato l'Europa che non vi è contraddizione alcuna con le direttive dell'Unione che riguardano invece la lotta alla corruzione, corruzione contro la quale noi abbiamo un arsenale normativo e repressivo che è il migliore ...