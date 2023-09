“L’abito ha contribuito | in tutte le epoche | a plasmare l’umanità”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 24 settembre 2023) Ho incontrato Alessio Francesco Palmieri Marinoni, Storico del Costume e della Moda per indagare, grazie al suo contributo, “” nella sua evoluzione storica e artistica, specchio della nostra condizione sociale, politica e culturale e per smitizzare alcune ataviche convinzioni e con esse alcuni stereotipi correlati agli usi e costumi del nostro vivere. Che cosa si intende per Storia del Costume? Prima di risponderti, voglio ringraziarti per questa prima domanda. È estremamente raro che mi si chieda di spiegare la disciplina della quale mi occupo. Premetto che oggi raramente si usa la definizione “Storia del Costume”, optando sempre di più per altre due definizioni quali “Storia della Moda” o, in alternativa, “Storia dei vestimenti”, quest’ultima una definizione più ministeriale e fredda. La querelle terminologica è determinata da una questione interpretativa, ...