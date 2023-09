La Virtus Bologna batte Schio e si prende la Supercoppa femminile

(Di domenica 24 settembre 2023) E’ iniziata ufficialmente la stagione 2023-24 del campionatodi basket e lo ha fatto in questo fine settimana con laitaliana. Il primo trofeo dell’anno è stato assegnato alla, che tra l’altro ha potuto così festeggiare il primo riconoscimento della sua storia. Nella finale disputata ieri alle 18, le V nere si sono imposte super 65-70 in quel di Pordenone, con il palaCrisafulli che era stato scelto come sede del minitorneo. Un successo di grande spessore e capace di accendere fin da subito una stagione che si preannuncia intensa., trionfoCrediti foto: Lega BasketFacebookSe in campionato a trionfare era stata ...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Virtus Bologna-Brescia , sfida valida come finale della Supercoppa 2023 di basket . Primi scampoli ...

...00 ITALIA SERIE A Empoli - Inter 12:30 Atalanta - Cagliari 15:00 Udinese - Fiorentina 15:00...15 Legnago Salus - Renate 18:30 Mantova - AlbinoLeffe 18:30 Padova -Verona 18:30 Pro Sesto -...Il programma, l'orario e come vedere in diretta- Brescia , sfida valida come finale della Supercoppa 2023 di basket . La formazione di Luca Banchi ha battuto in semifinale l'Olimpia Milano, nel primo confronto diretto tra le due ...

Basket, Supercoppa: Bologna batte Milano e trova Brescia in finale La Gazzetta dello Sport

Frecciarossa Supercoppa 2023 | Olimpia Milano-Virtus Bologna Sportando

Con la vittoria sul Famila Schio, la Virtus Segafredo Bologna ha alzato ieri la prima coppa della sua storia di basket femminile. “Sono fortunato di essere stato chiamato ...Fiele Armani, giornata d'oro per la Virtus Segafredo e per Luca Banchi ... che sulla maglia portava la terza stella del 30° scudetto guadagnato proprio contro Bologna. Per le Vu Nere, dopo la ...