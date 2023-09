La villa segreta nel deserto che nessuno può vedere | ma che puoi affittare su Airbnb!

(Di domenica 24 settembre 2023) Oggi Notizie Hai mai sognato di possedere unache si perde tra le sabbie dorate delcaliforniano? Un luogo incantevole che si fonde così perfettamente con l'ambiente circostante da diventare quasi invisibile? Beh, se la risposta è sì, allora oggi abbiamo una notizia che potrebbe interessarti molto. Stiamo parlando di un gioiello architettonico conosciuto come la "Invisible House", che è attualmente sul mercato a un prezzo che potrebbe lasciarti senza fiato. Un vero capolavoro in vendita Posizionata a Joshua Tree, California, questa straordinariaè considerata la residenza più costosa della città. Occupa un terreno di 27,3 ettari e si estende su 511 metri quadrati. La costruzione comprende tre camere da letto, quattro bagni e una piscina interna di 30 metri. Ma non è solo un luogo da sogno da vivere, è anche ...

La figlia Odile , figlia che ha sempre tenutoal mondo, è arrivata a Milano e ora non vuole ... Guarnieri non può guardare la di Sant'Erasmo autodistruggersi e si reca più volte alla. Qui,...Il Commendatore Umberto (Roberto Farnesi) supporterà Adelaide quando si sentirà amareggiata per il rapporto con la figliaOdile . La contessa non vorrà più vivere aGuarnieri e ...

La villa segreta in Provenza dove Grace di Monaco andava in ... Marie Claire

Lady Diana villa segreta alle Bahamas dal valore inestimabile Marie Claire

Le nuove anticipazioni Il Paradiso delle signore su Rai 1: Matteo in ansia per la madre, Guarnieri fa una sorpresa alla contessa (ignota) ...