La transizione ambientale passa anche attraverso la transizione digitale della PA

(Di domenica 24 settembre 2023) Con il pieno e convinto appoggio sin dall’inizio del Ministro Pichetto Fratin, si avvia a vedere nelle prossime settimane i primi risultati concreti il lavoro svolto in questi mesi dal Mase, dalle due Commissioni ministeriali deputate a svolgere la valutazionee da Invitalia (l’operazione è seguita con attenzioneda Bernardo Mattarella in prima persona, che approfitto per ringraziare), per il salto di qualità nella digitalizzazione di questi specifici procedimenti autorizzatori. Con l’obiettivo non soltanto di renderli più semplici, madi velocizzarli. Già oggi, il portale accessibile dal sito del Ministero è il cuore pulsante del sistema del permitting. Al tempo stesso, infatti, custodisce i voluminosi flussi documentali di cui si nutrono, potremmo dire, la valutazione di impatto ...