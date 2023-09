La stoccata vincente | tutto quello che c’è da sapere sul film

Per la stagione della fiction Rai è il momento del via. Ad aprire le danze è La stoccata vincente , in onda domenica 24 settembre 2023, alle 21:30 su ...

La stoccata vincente : quante puntate , durata e quando finisce quante puntate sono previste per La stoccata vincente ? Si tratta di un film per la tv, ...

Dalla sua vicenda, personale e atletica, ecco il biopic La, diretto da Nicola Campiotti (in onda domenica 24 settembre su Rai 1 , oltre che in streaming su Rai Play ). Sport, ...Andrà in onda tra pochissime ore su Rai1 Lafilm per la tv che racconterà l'incredibile storia vera di questo schermidore italiano. E in attesa di scoprire come sarà la realizzazione del film e il gradimento del pubblico ...

La Stoccata Vincente Anticipazioni: Stasera su Rai1 il Film TV dedicato al campione di scherma Paolo Pizzo ComingSoon.it

La stoccata vincente: trama, cast, dove vedere film su Paolo Pizzo | Style Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Chi sono gli attori del cast di La stoccata vincente, che racconta la storia vera dell’atleta Paolo Pizzo A interpretare il protagonista è Alessio Vassallo. Nel cast anche Flavio Insinna, Mario ...Stasera, domenica 24 settembre 2023, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda La stoccata vincente, la vera storia del campione mondiale di scherma Paolo Pizzo – interpretato da Alessio Vassallo – con ...